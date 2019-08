Sozialverbände und Politiker fordern für Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung einen leichteren Zugang zu staatlicher Unterstützung.

In einem gemeinsamen Appell an Familienministerin Giffey heißt es, betroffene Minderjährige sollten nicht länger von Bewilligungen des Sozialamts abhängig sein. Dies sei diskriminierend und führe zu zahlreichen Behördengängen und Mehrkosten für die Eltern. Das Bündnis verlangt stattdessen, dass für die rund 260.000 Betroffenen die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein soll. Die Unterstützung durch die Jugendämter sei in der Regel kostenfrei.



Unterstützt wird der Appell von mehreren Landesregierungen sowie von Verbänden wie der Caritas und der Arbeiterwohlfahrt.