Handlungsempfehlung

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Das erklärten Gesundheitsminister Lauterbach und Bundesfamilienministerin Paus in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett Handlungsempfehlungen einer interministeriellen Arbeitsgruppe beschlossen. Nach dem Bericht halten die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche bis heute an. Ein Großteil von ihnen

fühlt sich immer noch psychisch belastet. Konkrete Hilfen sollen etwa Experten bieten, die ab dem Schuljahr 2023/24 an Schulen eingesetzt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.