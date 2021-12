Schulen sind den Angaben zufolge keine Pandemietreiber, wenn Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden und getestet wird. (picture alliance/dpa | Gregor Fischer)

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler und Bundesgesundheitsminister Lauterbach betonte er, dass die Ansteckungsraten an den Schulen auch mit der Delta-Variante gleichgeblieben, wohingegen sie sonst gestiegen seien. So habe es etwa in Nordrhein-Westfalen nach den Sommer- und den Herbstferien an den Schulen zunächst viele Infektionen gegeben, weil Kinder das Virus von daheim mitgebracht hätten. Die Lage habe sich dann aber wieder beruhigt.

Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln plädierte deshalb dafür, Schulen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen offen zu halten. Er verwies auch darauf, dass die dortigen regelmäßigen Testungen zur generellen Kontrolle des Infektionsgeschehens beitrügen.

