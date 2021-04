Kinderschützer aus aller Welt haben Facebook-Chef Zuckerberg aufgefordert, seine Pläne für eine Kinder-Version von Instagram aufzugeben.

Der unerbittliche Fokus der Plattform auf das Aussehen, die Selbstdarstellung und die Vermarktung stelle eine Herausforderung für die Privatsphäre und das Wohlbefinden von Jugendlichen dar, heißt es in einem Offenen Brief. Er wurde von rund einhundert Gruppen und Einzelpersonen unterzeichnet. In dem Schreiben heißt es weiter, Instagram nutze die Angst junger Menschen, etwas zu verpassen. Das Unternehmen wies die Kritik zurück. Eine Sprecherin bezeichnete es als Realität, dass Kinder online seien. Sie wollten mit ihrer Familie und ihren Freunden in Verbindung treten, Spaß haben und lernen. Facebook helfe ihnen dabei, dies auf eine sichere und altersgerechte Weise zu tun.

