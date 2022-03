Die Lage der Kinder in der Ukraine ist dramatisch. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Seit Beginn des Krieges seien offiziellen Angaben zufolge mindestens 37 Kinder getötet und 50 verletzt worden, wobei die tatsächlichen Opferzahlen noch höher liegen könnten, erklärte die Organisation in Köln. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew seien in dieser Woche zudem kranke Kinder gestorben, da es nicht möglich gewesen sei, sie in ein Krankenhaus zu bringen. Auch gebe es Berichte von Frauen, die ihre Babys in Kellern und ohne Strom zur Welt bringen müssten. Außerdem würden Lebensmittel und Hygieneprodukte wie Windeln immer knapper. Was den Kindern in der Ukraine widerfahre, sei unerträglich, sagte der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Waldersee. Zugleich verurteilte das Hilfswerk Angriffe der russischen Armee auf Wohnhäuser und andere zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen, wovon Kinder besonders betroffen seien.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.