Notfallambulanzen

Notaufnahme eines Krankenhauses: Gerade an Wochenende und in Randzeiten übervoll und mit teils stundenlangen Wartezeiten für die Patienten verbunden (dpa/ Bodo Marks)

Die Notfallversorgung sollte auf tatsächliche Notfälle fokussiert sein, betonte Fischbach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie sollte nicht für weniger dringliche Anliegen in Anspruch genommen werden, wie beispielsweise kleinere Beschwerden, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit fänden und dann am Wochenende den Notdienst aufsuchten.

In solchen Fällen erachte er eine Eigenbeteiligung der Versicherten für sinnvoll. Für tatsächliche Notfälle könnten die Kosten weiterhin erstattet werden. Dies ließe sich seiner Ansicht nach mit geringem Aufwand umsetzen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.