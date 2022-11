Erkältungswelle

In einem Fall habe ein Kind mit 40 Grad Fieber in vier Praxen nicht behandelt werden können, weil diese einfach am Limit gewesen seien, führte er im Sender Radio Bremen aus . Zur Zeit grassierten viele Infektionswellen gleichzeitig. Jeden Morgen stünden "Massen" an kranken Kindern vor den Türen, die man beurteilen müsse. Zugleich gebe es viele krankheitsbedingte Personalausfälle und einige Medikamente seien knapp oder nicht verfügbar.