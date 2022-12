RS-Virus Patienten in der Kinderklinik (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Da man sich erst am Beginn der Erkältungssaison befinde, stehe die Spitze der Infektionswelle noch bevor, sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine Rückkehr zur Maskenpflicht wäre allerdings nicht sinnvoll. Diese sei ein Grund dafür, dass in den zurückliegenden zwei Jahren weder die Immunsysteme der Kinder noch der Eltern trainiert worden seien. Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pflegekräfte aus dem Erwachsenenbereich zur Unterstützung in der Pädiatrie einzusetzen, nannte Fischbach "irrwitzig".

