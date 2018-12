Entwicklungsminister Müller will Unternehmen dazu bewegen, faire Preise für Produkte aus armen Ländern zu zahlen.

Im kommenden Jahr werde er eine Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit auf den Weg bringen, sagte der CSU-Politiker dem "Tagesspiegel". Am Anfang der Lieferketten in Entwicklungsländern müssten ökologische und soziale Mindeststandards eingehalten werden, die in Europa schon lange selbstverständlich seien. Müller betonte, im kommenden Jahr werde eine erste Bilanz gezogen, ob die größten deutschen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern garantieren könnten, dass in ihren Lieferketten menschenrechtliche Standards umgesetzt sind. Sollte es auf freiwilliger Basis keine Fortschritte geben, brauche man gesetzliche Regelungen.