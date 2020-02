Kinderarbeit in Indien wird von offizieller Seite offenbar kleingeredet - und daran ist wohl auch das Kinderhilfswerk Unicef beteiligt.

Nach einer Recherche, an der Deutschlandfunk Kultur beteiligt war, ist Kinderarbeit in Indien etwa in der Teppichindustrie nach wie vor weit verbreitet. "Viele Kinder arbeiten im Teppichsektor, sie sind sehr jung und gehören zu sehr armen Teilen der Gesellschaft", erklärt der Menschenrechtler Dilip Sevarthi von der Hilfsorganisation Vikas Sansthan. Offiziell wird das Problem geleugnet. Die staatliche indische Kinderrechtsorganisation NCPCR erklärt schlicht, dass es im Teppichsektor keine Kinderarbeit gebe. Laut der Organisation hat auch das UNO-Kinderhilfswerk Unicef an der Studie mitgewirkt. Zwar erklärt die Unicef-Zentrale in New York, man sei nicht an der Entstehung des Berichts beteiligt gewesen. Die Recherchen ergeben jedoch, dass mehrere Mitarbeiter der UNO-Organisation an den Studien mitwirkten.



Ähnliche Befunde gibt es auch für die Granitindustrie. In Steinbrüchen arbeiten nach wie vor Kinder, während offizielle Berichte dies leugnen. Auch hier war nach Recherchen von Deutschlandfunk Kultur Unicef an entsprechenden Stellungnahmen beteiligt.