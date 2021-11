"Wegen Corona-Maßnahmen ist das Immunsystem vieler Kinder nicht so trainiert, wie das der Fall gewesen wäre, wenn sie Infektionen durchgemacht hätten." (Symboldbild) (imago/Westend61)

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha sagte bei einer Digitalkonferenz von Kinderärzten laut SWR , die Kliniken stünden mitten in einer großen Welle von Virus-Infektionen. Man müsse alles tun, um einen Kollaps des Systems zu verhindern. An der Berliner Charité schrieben Kinderärzte einen Brandbrief. Einer der Mediziner sagte dem RBB , manche Patienten müsse man bis zu sieben Stunden warten lassen. Manche gingen auch einfach wieder. Vor allem am Abend könnten Kinder ohne lebensbedrohliche Lage kaum noch versorgt werden.

Als Ursache für die Überlastung verweisen Experten neben dem Corona- vor allem auf das RS-Virus, das Atemwegserkrankungen auslöst. Aufgrund von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen oder Maskenpflichten in den vergangenen Monaten sei das Immunsystem vieler Kinder nicht so trainiert, wie das der Fall gewesen wäre, wenn sie Infektionen durchgemacht hätten, heißt es. Die Keime träfen so bei zwei Jahrgängen auf ungeübte Kinderkörper.

