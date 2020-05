Der staatliche Lohnersatz für Eltern während der Zeit der Schul- und Kitaschließungen wird verlängert. Das Kabinett in Berlin beschloss, dass jedes Elternteil bis zu zehn Wochen lang Ausgleich für den Verdienstausfall erhalten kann. Alleinerziehende können entsprechend bis zu 20 Wochen in Anspruch nehmen. Die Leistung umfasst 67 Prozent des Nettoeinkommens, höchstens aber 2.016 Euro im Monat.

Familienministerin Giffey betonte, es handele sich um eine Übergangslösung. Sie solle helfen, die Zeit zu überbrücken, bis Kitas und Schulen von der Notbetreuung wieder zum vollen Regelbetrieb kommen könnten. Die SPD-Politikerin sprach sich erneut dafür aus, weitere Schritte für mehr Kitaöffnungen zu unternehmen, wie es in vielen Bundesländern bereits geschehe.

Auch tageweise und abwechselnd möglich

Nach Angaben von Sozialminister Heil kann der Lohnersatz künftig auch tageweise in Anspruch genommen werden. Dies kommt zum Tragen, wenn Kinder beispielsweise an einzelnen Wochentagen wieder Schulen und Betreuungseinrichtungen besuchen können, an anderen Tagen aber weiter zuhause sind. Auch eine Abwechslung der Elternteile bei der Betreuung wird so leichter möglich. Wenn nur einzelne Tage beantragt werden, verlängert sich die Bezugsdauer entsprechend.



Der staatliche Lohnersatz wird in der Regel vom Arbeitgeber ausgezahlt. Dieser kann sich das Geld dann von den Behörden erstatten lassen. Auch Selbständige können die Leistung beantragen, sie erhalten das Geld dann direkt von einer Landesbehörde. Auskunft geben die örtlichen Gesundheitsämter.

Kinder unter 12 Jahren oder mit einer Behinderung

Anspruch hat, wer Kinder unter zwölf Jahren wegen geschlossener Schulen oder Kitas zuhause betreuuen muss und deshalb Verdienstausfall hat. Bei Kindern mit einer Behinderung gilt die Altersgrenze von zwölf Jahren nicht. In den Schulferien wird generell nicht gezahlt, es sei denn, es hätte in dieser Zeit normalerweise eine Betreuung in der Einrichtung gegeben.



Bund und Länder finanzieren die Lohnersatzleistung gemeinsam. Es gibt sie seit dem 30. März. Bislang war die Zahlung auf sechs Wochen je Elternteil befristet. Bis vor wenigen Tagen war noch unklar, ob es eine Verlängerung geben würde.

"Riesige Erleichterung"

Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, begrüßte die Neuregelung als eine "riesige Erleichterung". Bei vielen Eltern lägen die Nerven wegen fehlender Kinderbetreuung, Homeschooling und drohendem Verdienstausfall blank, betonte die CDU-Politikerin.



SPD-Fraktionsvize Mast erklärte, die Sozialdemokraten hätten sich in dieser Frage durchgesetzt. Nun müssten Stück für Stück die Kitas wieder öffnen, dabei seien die Länder am Zug. Klar sei zudem, dass die die ökonomischen und sozialen Folgen der Corona-Krise vor allem Frauen träfen, da sie das Gros der Betreuungsarbeit leisteten. Ihre Situation zu verbessern sei weiter notwendig.



In vielen Bundesländern werden Schulen und Kindertagesstätten derzeit schrittweise wieder geöffnet. Zuletzt hatten sich mehrere medizinische Fachgesellschaften und das Kinderhilfswerk dafür ausgesprochen, Kindergärten und Schulen trotz der Corona-Pandemie vollständig zu öffnen. Nordrhein-Westfalen kündigte nun an, zum 8. Juni wieder alle Kinder in Kitas betreuen zu lassen. In Sachsen sind Grundschulen und Kindergärten bereits seit dieser Woche für alle wieder geöffnet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.