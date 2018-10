Ein Drittel aller Jungen und Mädchen unter drei Jahren in Deutschland wird in Kindertagesstätten betreut.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg ihre Zahl zum Stichtag 1. März um 27.000 auf knapp 790.000. Die Betreuungsquote betrug 34 Prozent. Allerdings gibt es große Unterschiede: In Ostdeutschland wurde jedes zweite Kind unter drei Jahren in Kitas betreut, im Westen ist es etwa jedes dritte Kind. Bayern und Nordrhein-Westfalen liegen unter dem Bundesdurchschnitt. Seit 2013 gibt es in Deutschland ab dem ersten Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz.