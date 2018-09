Vor dem heute erwarteten Beschluss des Bundeskabinetts für ein Kita-Gesetz werben CDU und CSU dafür, den Fokus stärker auf die Qualität der Kinderbetreuung zu richten.

Man werde in den parlamentarischen Beratungen darauf achten, dass die Priorität nicht auf der Senkung der Kita-Gebühren liege, sagte der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Weinberg, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausbau der Kapazitäten habe in den vergangenen Jahren im Vordergrund gestanden. Jetzt müsse es darum gehen, in die Ausbildung und Qualifizierung von Erzieherinnen zu investieren, die Betreuungsschlüssel zu senken oder mehr Geld in die Inklusion und die Integration von Zuwanderern zu stecken.



In einem Gastbeitrag für die "Rhein-Neckar-Zeitung" wies Bundesfamilienministerin Giffey die Kritik zurück, wonach Gebührensenkung und Qualität im Gegensatz zueinander stünden. Ihr sogenanntes "Gute-Kita-Gesetz" umfasst Ausgaben von 5,5 Milliarden Euro bis 2022.