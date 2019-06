Im vergangenen Jahr haben in Deutschland so viele Menschen wie nie zuvor in Kitas und in der Kindertagespflege gearbeitet.

Fast 770.000 Fachkräfte waren demnach in der frühkindlichen Bildung tätig - das entspricht einem Zuwachs von rund 24 Prozent, seitdem der Rechtsanspruch auf Betreuung für unter Dreijährige im Jahr 2013 eingeführt worden ist. Die Zahlen stammen aus dem in Berlin vorgestellten Fachkräftebarometer. Es basiert auf amtlichen Statistiken und wird unter anderem vom Bundesbildungsministerium herausgegeben.