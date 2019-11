Wir hängen eben alle an den Phantasiewelten unserer Kindheit, verbinden unvergessliche Erinnerungen damit und möchten sie an unsere Kinder und Enkel weitergeben. Und so sehen die Kinderbuchecken der Buchhandlungen in Ost und West oft noch ganz unterschiedlich aus.

Welche Kinderbücher haben Sie geprägt und was verbinden Sie mit Ihnen? Welche Geschichten möchten Sie unbedingt erzählen und Ihren Kindern oder Enkeln vorlesen? Und welche Themen vertiefen eigentlich die prominenten Kinderbücher, welches Menschenbild steckt dahinter?

Gesprächsgäste:

Katja Lehmann , Leipziger Kinderbuchverlag

, Leipziger Kinderbuchverlag Prof. Dr. Maria Linsmann , Kuratorin für den Bereich Bilderbuch am Gutenberg-Museum in Mainz

, Kuratorin für den Bereich Bilderbuch am Gutenberg-Museum in Mainz Christoph Liepach, Fotografiestudent der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, DDR-Kinderbüchersammler

