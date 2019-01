Die deutschen Behörden haben im vergangenen Jahr Kindergeld in Höhe von rund 400 Millionen Euro ins Ausland überwiesen.

Das geht aus der Statistik der Familienkasse für 2018 hervor. Sechs Jahre zuvor waren es noch rund 75 Millionen Euro gewesen. Der größte Anteil ging an Kinder in Polen, Rumänien, Tschechien und Frankreich. Gezahlt wurde zudem für Kinder mit deutschem Pass, die im Ausland lebten. Die Eltern der außerhalb Deutschlands lebenden Kinder können sich aussuchen, ob das Kindergeld hierzulande auf ein Konto oder ins Ausland geschickt wird.



Die CSU hatte im Juni im Bundesrat einen Antrag gestellt zur Anpassung der Höhe des Kindergeldes an die Lebenshaltungskosten in dem jeweiligen Land. Der Finanzausschuss entschied jedoch, seine Beratungen zu der Initiative auf unbestimmte Zeit zu vertagen.