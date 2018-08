Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist nach Angaben der Bundesregierung stark angestiegen.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, im Juni sei die Leistung für mehr als 268.000 Kinder gezahlt worden, die im EU-Ausland oder im Europäischen Wirtschaftsraum lebten. Das seien etwa 20.000 mehr als Ende 2017 und gut 30.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Demnach nahm vor allem die Zahl von Empfängern aus Osteuropa zu.



Mehrere Oberbürgermeister warnten, dies sei eine gezielte Migration in das deutsche Sozialsystem. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, forderte angesichts der Entwicklung eine rasche Reform. Das Kindergeld sollte sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.