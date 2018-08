Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger steigt nach Angaben der Bundesregierung weiter an.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, im Juni sei die Leistung für mehr als 268.000 Kinder gezahlt worden, die im EU-Ausland oder im Europäischen Wirtschaftsraum lebten. Das seien etwa 20.000 mehr als Ende 2017 und gut 30.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Demnach nahm vor allem die Zahl von Empfängern aus Osteuropa zu.



Die dpa zitiert Duisburgs Oberbürgermeister Link, SPD. Nach seinen Worten bringen kriminelle Schlepper gezielt Sinti und Roma nach Deutschland, um einen Wohnsitz anzumelden. Oft wüssten die deutschen Behörden nicht, ob die Kinder in den Herkunftsländern tatsächlich existierten.



Die Bundesregierung strebt derzeit eine EU-Lösung an, wonach sich die Zahlungen künftig an der Höhe der Lebenshaltungskosten im Herkunftsland orientieren sollen.