Die EU-Kommission hat sich angesichts der Diskussion in Deutschland gegen neue Regeln für Kindergeldzahlungen ins Ausland ausgesprochen.

Wenn ein Arbeitnehmer in ein nationales Sozialversicherungssystem einzahle, müsse er die gleichen Leistungen erhalten wie jeder andere auch - unabhängig von seiner Nationalität und vom Wohnort seiner Kinder, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Der Paritätische Gesamtverband nannte die geltende Praxis korrekt und fair. Hauptgeschäftsführer Schneider erklärte, es gehe überdies um Menschen, die in Deutschland entweder als Fachkräfte gebraucht oder häufig in schlechten Arbeitsverhältnissen ausgebeutet würden.



Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist nach Angaben der Bundesregierung gestiegen. Demnach wurde die Leistung im Juni für rund 268.000 Kinder gezahlt, die im europäischen Ausland leben. Das sind gut zehn Prozent mehr als Ende 2017.