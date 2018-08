Die EU-Kommission hat sich angesichts der Diskussion in Deutschland gegen neue Regeln für Kindergeldzahlungen ins Ausland ausgesprochen. Wenn ein Arbeitnehmer in ein nationales Sozialversicherungssystem einzahle, müsse er die gleichen Leistungen erhalten wie jeder andere auch - unabhängig von seiner Nationalität und vom Wohnort seiner Kinder.

Das sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Eine Anpassung von Kindergeldzahlungen an die Lebenshaltungskosten am Wohnort des Kindes sei wegen des Diskriminierungsverbots nirgendwo im EU-Recht vorgesehen. Ein möglicher Missbrauch der geltenden Regelungen müsse durch eine Stärkung der Instrumente zur Missbrauchsbekämpfung angegangen werden.



Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist nach Angaben der Bundesregierung gestiegen. Demnach wurde die Leistung im Juni für rund 268.000 Kinder gezahlt, die im EU-Ausland oder im Europäischen Wirtschaftsraum leben. Das sind gut zehn Prozent mehr als Ende 2017. Der Deutsche Städtetag forderte, dass Kindergeld solle sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchten.



Nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit gibt es auch Hinweise auf einzelne Kindergeld-Betrugsfälle, beispielsweise mit Geburtsurkunden für nicht existierende Kinder.