Die Europäische Kommission zieht gegen Österreich wegen der dort gültigen Regeln zum Kindergeld vor den Europäischen Gerichtshof.

Diese wirkten sich auf Bürger anderer Mitgliedsstaaten diskriminierend aus und verstießen deshalb gegen EU-Recht, erklärte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Die Kommission hatte im vergangenen Jahr bereits ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eröffnet, das bislang jedoch zu keinem Ergebnis führte. Hintergrund ist eine Regelung, die 2018 von der Regierung in Wien beschlossen worden war. Sie betrifft in erster Linie Arbeitnehmer aus osteuropäischen Ländern, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber weiterhin im Herkunftsstaat leben.



Seit dem vergangenen Jahr wird die Höhe der Zahlung nicht mehr an die Lebenshaltungskosten in Österreich, sondern an die zumeist niedrigeren im Wohnsitzland angepasst. In der Folge erhielten Zehntausende Kinder weniger Geld als zuvor.