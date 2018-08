Angesichts der steigenden Zahl der ausländischen Empfänger von Kindergeld fordert der Deutsche Städtetag eine rasche Reform.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Kindergeld sollte sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchten.



Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums wurde im Juni Geld für mehr als 268.000 Kinder gezahlt, die im EU-Ausland oder im Europäischen Wirtschaftsraum leben. Das seien etwa 20.000 mehr als Ende 2017 und gut 30.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Demnach nahm vor allem die Zahl von Empfängern aus Osteuropa zu.



Ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit erklärte, es gebe Hinweise auf einzelne Betrugsfälle, beispielsweise mit gefälschten Geburtsurkunden für nicht existierende Kinder. In 40 Fällen in Düsseldorf und Wuppertal habe man fehlerhafte Angaben festgestellt.