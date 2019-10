Mehr als 100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus über 40 Ländern haben eine Erklärung für mehr Kinderfreundlichkeit verabschiedet.

Ziel sei es, das Aufwachsen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen in Städten zu verbessern, heißt es in dem Papier. Zudem bekannten sich die Stadtoberhäupter zur Umsetzung der Kinderrechte auf lokaler Ebene. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Köln, Madrid, Seoul, Montreal und Cardiff.



Der erste internationale Gipfel für kinderfreundliche Städte fand auf Einladung der Stadt Köln und der Kinderschutzorganisation Unicef statt. Die Bürgermeister kamen mit Fachleuten sowie mehreren hundert Kindern und Jugendlichen aus mehr als 60 Ländern zusammen, um Maßnahmen zur Stärkung der Kinderrechte zu verabreden.



Die Kinder und Jugendlichen stellten eine eigene Erklärung vor. Darin heißt es unter anderem: "Wären wir Bürgermeister, würden wir mehr in Bleistifte als in Waffen investieren." Die Kinder fordern gleiche Chance für Mädchen und Jungen, bessere Teilhabe für junge Menschen mit Behinderungen, effizienten Klimaschutz und mehr Möglichkeiten zur Mitentscheidung. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker nahm die Erklärung entgegen.



Reker verwies darauf, dass vielen Lokalpolitikern nicht bewusst sei, welchen Einfluss sie nehmen könnten, "um dafür zu sorgen, dass die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugendlichen auf lokaler Ebene ausreichend berücksichtigt werden".