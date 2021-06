Anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags hat das Deutsche Kinderhilfswerk auf die Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland während der Corona-Pandemie hingewiesen.

Vizepräsidentin Lütkes sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, geflüchtete Kinder und Jugendliche gehörten zu den großen Verlierern der Pandemie. Die Schließung von Kitas und Schulen habe bei ihnen vielfach dazu geführt, dass sie in ihrem Spracherwerb und auch schulisch weit zurückgeworfen wurden. Das Lernen zu Hause ohne Hilfe der Eltern, oftmals ohne ausreichende technische Ausstattung sowie ohne Internetzugang in einer Gemeinschaftsunterkunft funktioniere nicht. In den politischen Diskussionen um Schul- und Kitaöffnungen seien Flüchtlingskinder und ihre Familien konsequent ausgeblendet worden.

