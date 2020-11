Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die Einführung eines so genannten Corona-Bildungsregisters.

Dieses müsse fortlaufend aktualisierte Daten zur Lage der Schulen und Kitas in der Pandemie erfassen, erklärte Bundesgeschäftsführer Hofmann. Gebraucht werde ein aussagekräftiger Gesamtüberblick, wie es bei den nach wie vor hohen Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung in Schulen und Kitas konkret aussehe. Es dürfe nicht sein, dass es nur unvollständige Zahlen und Schätzungen dazu gebe. Das Register müsse staatliche und private Bildungseinrichtungen umfassen, verlangte der Geschäftsführer des Kinderhilfswerks.

