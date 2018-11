Die evangelische Theologin Käßmann wird Botschafterin von terre des hommes.

Die ehemalige hannoversche Landesbischöfin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland werde das internationale Kinderhilfswerk ab Januar in der Öffentlichkeit vertreten, teilte die Organisation in Osnabrück mit. Käßmann erklärte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit terre des hommes.

Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und einer weltweit wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich brauche es eine starke Interessenvertretung für Kinder.