Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt Forderungen nach einem besseren Schutz von Kindern und Schwangeren vor dem Passivrauchen in Autos.

Man brauche eine gesetzliche Regelung, heißt es in einer Erklärung der Organisation. Appelle allein reichten nicht aus. Laut Deutschem Krebsforschungszentrum sind rund eine Million Kinder in Deutschland Tabakrauch im Auto ausgesetzt.



Das Thema Passivrauchen ist heute Thema im Bundesrat. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein legen eine Initiative für ein Rauchverbot in Autos vor.