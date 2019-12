Die Zahl der Polio-Fälle in Pakistan ist auf ihren höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen.

Im Jahr 2019 seien landesweit 117 Fälle von Kinderlähmung gemeldet worden, teilte das nationale Programm zur Ausrottung der Krankheit mit. Verbreitet hätten sich die Viren demnach vor allem im Nordwesten nahe der Grenze zu Afghanistan, die seit Jahren von militanten Islamisten kontrolliert wird. Schuld an der Verbreitung der Krankheit seien unter anderem Impfboykotte und Angriffe auf medizinisches Personal. Dabei seien hunderte Mediziner sowie Polizeibeamte, die sie zum Schutz begleitet hatten, getöten worden. Die Islamisten fürchten, mit dem Impfstoff sollen muslimische Kinder sterilisiert werden.



Kinderlähmung ist in den meisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist neben Afghanistan das einzige Land, in dem im Vorjahr und auch in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp der Polioviren gemeldet wurden. Daneben gibt es in einigen Ländern vereinzelt auch Krankheitsfälle durch Polioviren, die bei einer Impfung übertragen wurden.