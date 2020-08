Drei Tage, nachdem die Weltgesundheitsorganisation Afrika für Polio-Virus-frei erklärt hat, werden neue Fälle aus dem Sudan gemeldet.

Nach Angaben des UNO-Büros für humanitäre Hilfe sind mindestens 13 Menschen an Kinderlähmung erkrankt. Analysen des Virustyps deuteten darauf hin, dass sich der Erreger bereits in weiten Teilen des Sudan ausgebreitet haben könnte. Auch aus Äthiopien, der Zentralafrikanischen Republik und dem Tschad werden neue Infektionen gemeldet. Im Sudan sei eine Kampagne in Vorbereitung, um fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren gegen Polio zu impfen.



Das Polio-Virus wird vorwiegend durch Schmierinfektionen übertragen. Es kann zu bleibenden Lähmungen der Arme oder Beine führen, manchmal auch zu einer tödlichen Lähmung der Atemmuskulatur.