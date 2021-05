Nach der Zerschlagung der Kinderpornografie-Plattform "Boystown" hat die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft die Auslieferung eines Tatverdächtigen beantragt, der in Paraguay lebt.

Von der dortigen Justiz wird der 58-Jährige zur Zeit verhört. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Er soll nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Großbritannien und Australien gesucht werden. Zwei weitere mutmaßliche Betreiber des Portals sowie ein aktives Mitglied waren bereits im April in Deutschland festgenommen worden. Alle vier Hauptverdächtigen sind deutsche Staatsbürger.



Den Ermittlern war es gestern gelungen, im Kampf gegen die weltweite Verbreitung von kinderpornografischem Material im sogenannten Darknet die Plattform abzuschalten. Sie fungierte als weltweite Tauschbörse für kinderpornografisches Material und soll zuletzt rund 400.000 Mitglieder gehabt haben.

