Das Bundeskriminalamt verzeichnet einen zunehmenden Austausch kinderpornografischen Materials unter Kindern und Jugendlichen.

Die Leiterin der zuständigen Fachabteilung im BKA, Vogt, sagte in Wiesbaden, die Dateien würden häufig mit lustig gemeinten Texten und Symbolen ergänzt und zum Beispiel in Klassen-Chats verschickt. Dieser Bagatellisierung von Straftaten müsse massiv entgegengewirkt werden, erklärte Vogt.



Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, sagte in Berlin, die mangelnde Reflexionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mache deutlich, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit Medien offensichtlich nur ungenügend vermittelt werde. Er richtete seine Worte an die Adresse von Schulen und Eltern.



Am Freitag war bekannt geworden, dass gegen 21 Verdächtige im Alter von 14 bis 25 Jahren wegen der Verbreitung kinderpornographischen Materials ermittelt wird.