Die EU hat sich beunruhigt über einen Anstieg der Kinderpornografie im Internet geäußert.

In einem Beschlussentwurf des EU-Innenministerrats heißt es, das Material für den sexuellen Missbrauch von Kindern habe in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe weiter schreiben, fordern die Mitgliedstaaten ein konsequenteres Vorgehen von Internet-Plattformen. Diese müssten entsprechendes Material so schnell wie möglich entfernen oder sperren. Die Branche sollte den Strafverfolgungsbehörden zudem einen legalen Zugang zu digitalen Beweismitteln gewähren, auch wenn diese verschlüsselt oder auf IT-Servern im Ausland gespeichert seien. Ausdrücklich plädiere der Rat für die Nutzung der Vorratsdatenspeicherung.