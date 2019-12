Der Deutsche Richterbund plädiert dafür, verdeckten Fahndern nur unter strengen Voraussetzungen zu erlauben, am Computer erstellte kinderpornografische Bilder einzusetzen.

Richterbund-Geschäftsführer Rebehn sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man brauche erweiterte Befugnisse für die Ermittler, um Fälle von Kinderpornografie in der Anonymität des Internets besser aufklären zu können. Die Verwendung von gefakten Kinderpornos dürfe aber nur unter strikten rechtsstaatlichen Auflagen und mit Anordnung eines Richters erfolgen. Der Staat wage sich hier rechtlich in einen Grenzbereich vor, meinte Rebehn.



Ermittler können zurzeit nur schlecht in geschlossene Benutzerforen vordringen, weil sie dazu selbst kinderpornografische Bilder hochladen müssten. Bundesjustizministerin Lambrecht hatte deshalb eine Strafrechtsänderung angekündigt, die den Einsatz computergenerierter Bilder erlaubt.