Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat sich dafür ausgesprochen, im Kampf gegen kinderpornografisches Material und Rechtsextremismus den Zugriff auf die IP-Adressen Verdächtiger zu erlauben.

Die IP-Adresse eines Computers kann Aufschluss über deren Standort geben. Reul sagte der Deutschen Presse-Agentur, solange die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland juristisch auf Eis liege, müsse man andere Möglichkeiten finden. Er begründete dies unter anderem mit einer starken Zunahme von Kindesmissbrauch und kinderpornografischem Material.



In Nordrhein-Westfalen waren in diesem Jahr Fälle massenhaften Kindesmissbrauchs im westfälischen Lügde und in Bergisch Gladbach bekanntgeworden. Am vergangenen Freitag wurde in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen in Recklinghausen ein seit mehr als zwei Jahren vermisster 15-Jähriger in einem Schrank entdeckt.