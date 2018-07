In Peru hat die Polizei ein internationales Netzwerk für Kinderpornografie ausgehoben.

Wie das Innenministerium in Lima mitteilte, wurden in mehreren Städten insgesamt 33 Verdächtige festgenommen. Sie hätten sich mit falschen Profilen im Internet das Vertrauen von Kindern erschlichen und sich anschließend mit ihnen getroffen, um sie sexuell zu missbrauchen. Bei den Ermittlungen habe man eng mit der europäischen Polizeibehörde Europol zusammengearbeitet.



Dem Netzwerk gehören mehr als 250 Mitglieder aus rund 30 Staaten an. Festnahmen gab es auch in Brasilien und Paraguay.

