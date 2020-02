Kinderpornos in Schüler-Chats

Das Bundeskriminalamt warnt vor dem Verbreiten von Kinderpornografie in Schüler-Chatgruppen.

Man habe eine Zunahme von solchem Material in Chatgruppen von Kindern und Jugendlichen festgestellt, sagte Cybercrime-Experte Koths den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Darstellungen seien meist mit vermeintlich lustigen Kommentaren oder Musik versehen und würden in der Regel nicht aus pädophilen Motiven heraus geteilt. Der BKA-Ermittler fordert daher eine stärkere Aufklärung von Jugendlichen, etwa durch die Einführung von Medienkompetenz als Schulfach. Auch die Eltern seien in der Pflicht.



Ende Oktober machte das Bundeskriminalamt einen größeren Fall bekannt. Die 21 Tatverdächtigen sind demnach fast alle zwischen 14 und 18 Jahre alt.