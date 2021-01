Immer mehr Kinder und Jugendliche haben wegen der Corona-Pandemie offenbar psychische Probleme.

Von Oktober bis Anfang Dezember 2020 sei die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten enorm gestiegen, sagte der stellvertretende Ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Tübingen, Gottfried Maria Barth, der "Stuttgarter Zeitung". Inzwischen sei "die Hölle los", so Barth. Zu Beginn der der Pandemie sei kaum ein Kind oder Jugendlicher in die Notfallambulanz gekommen, obwohl man sich darauf eingerichtet hatte.



Möglicherweise habe es psychisch belasteten Kindern zunächst einmal gutgetan, entspannt zu Hause bleiben zu können, so der Tübinger Psychiater. Im zweiten Lockdown überwiegen aber nun die Angst und die Unsicherheit. Die Folge könnten etwa Schlafstörungen mit Albträumen oder Mutlosigkeit sein.



Auch gebe es mehr Essstörungen, vor allem Magersucht bei Mädchen. Zugenommen hätten durch die Pandemie auch Zwangshandlungen. Hier gehe es darum, die Situation unter Kontrolle zu behalten. Der Anteil der von psychischen Erkrankungen betroffenen Kindern und Jugendlichen liege bei etwa 15 Prozent; der Großteil werde die Pandemie hingegen unbeschadet durchlaufen, prognostizierte der Psychiater.