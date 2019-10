Justizministerin Lambrecht will die Rechte von Kindern ins Grundgesetz aufnehmen.

Bis Jahresende wolle sie einen entsprechenden Entwurf vorlegen, kündigte Lambrecht in Berlin an. Kinder müssten besonders beteiligt werden, brauchten aber zugleich besonderen Schutz. Die Rechte und die Verantwortung der Eltern sollten aber in keiner Weise eingeschränkt werden, betonte die SPD-Politikerin.



Künftig soll festgeschrieben werden, dass jedes Kind das Recht auf Schutz seiner Grundrechte und Entwicklung seiner Persönlichkeit hat sowie dass sein Wohl bei staatlichem Handeln berücksichtigt werden muss. Kinder sollen zudem Anspruch auf rechtliches Gehör haben.



Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund und Bundesländern hat dafür Formulierungsvorschläge ausgearbeitet. Für die Änderung des Grundgesetzes sind in Bundestag und Bundesrat Zweidrittel-Mehrheiten nötig.