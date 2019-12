Die Rechte von Kindern werden in den Bundesländern laut einer Studie in sehr unterschiedlichem Umfang gewahrt.

30 Jahre nach Verabschiedung der UNO-Kinderrechtskonvention stehe Deutschland diesbezüglich vor einem föderalen Flickenteppich, sagte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Krüger, bei der Veröffentlichung des "Kinderrechte-Index" in Berlin.



Im Rahmen der Studie wurden das Recht auf Beteiligung, Gesundheit, angemessenen Lebensstandard, Bildung sowie Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung auf entsprechende Umsetzung geprüft. In Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein werden die Kinderrechte demnach am besten umgesetzt. Den größten Nachholbedarf gibt es in Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland.