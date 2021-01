Der Kompromiss von Union und SPD zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz stößt bei den Grünen auf Kritik.

Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte in Berlin, die Formulierung, wonach das Wohl des Kindes "angemessen" berücksichtigt werden solle, sei unzureichend. Vielmehr müssten die Rechte von Kindern klar und eindeutig verbrieft sein. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers. Dem Entwurf mangele es vor allem an aktiven Beteiligungsrechten für Kinder, betonte er.



Für die Grundgesetzänderung ist in Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Göring-Eckardt sagte, die Grünen seien bereit, mit der Koalition ernsthaft über eine zustimmungsfähige neue Formulierung für das Grundgesetz zu sprechen.

