Bundesjustizministerin Lambrecht will in diesem Wahljahr einen neuen Vorstoß unternehmen, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Es sei ihr besonders wichtig, den Schutz der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft voranzubringen, sagte die SPD-Politikerin der Nachrichtenagentur AFP.



Lambrecht hatte Ende 2019 einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach in der Verfassung festgeschrieben werden soll, dass jedes Kind das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte hat. Die Union ist gegen das Vorhaben; sie fürchtet dass sich der Staat damit zu stark in die Rechte der Eltern einmischt. Lambrecht verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag 2017 ausdrücklich vereinbart hatten, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.