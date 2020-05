Bundesfamilienministerin Giffey plädiert für mehr Möglichkeiten für Kinder, draußen zu spielen.

Die SPD-Politikerin sagte bei der Vorstellung des Kinderreports 2020, dabei solle das Wohl und der Schutz der Kinder im Vordergrund stehen. Auch jetzt, in den Zeiten der Coronakrise, müssten sie die Möglichkeit erhalten, mit Spielkameraden außerhalb des Hauses zusammentreffen zu können. Dies bespreche die Bundesregierung eng mit den Kinderrechts- und Hilfsorganisationen. Ebenso müssten Kinderrechte bei allen politischen Entscheidungen eng berücksichtigt und ins Grundgesetz aufgenommen werden.



Der Kinderreport wird vom Deutschen Kinderhilfswerk verfasst. In der aktuellen Umfrage fordert ein Großteil der Bevölkerung mehr Möglichkeiten für Kinder zum Draußenspielen. Die große Mehrheit der befragten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wünschen sich mehr Orte wie Spielplätze, Wiesen oder Spielstraßen in der Nähe ihres Wohnorts. Zudem plädieren jeweils mehr als 90 Prozent für eine bessere Erreichbarkeit, etwa durch kostenlose Busse und Bahnen, sichere Radwege oder grüne Wegeverbindungen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Übertragen Kinder Coronaviren in gleichem Maße wie Erwachsene? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Die gesellschaftlichen Folgen einer möglichen Antwort sind schwerwiegend. Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.