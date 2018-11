In Frankreich ist die Prügelstrafe für Kinder künftig verboten.

Das Parlament in Paris stimmte mit großer Mehrheit für die Gesetzesänderung, wie die Zeitung "Le Monde" berichtet. Körperliche und seelische Gewalt gegen Kinder ist nun ausdrücklich untersagt. Eine Strafe wird allerdings nicht angedroht. Das Parlament forderte die Regierung außerdem auf, Programme zur Aufklärung und Sensibilisierung von Eltern zu fördern. Der Europarat hatte Frankreich zuletzt vorgeworfen, Kinder nicht ausreichend vor Gewalt durch ihre Eltern zu schützen. In den meisten Ländern des Europarats ist es inzwischen verboten, Kinder zu schlagen, in Deutschland seit dem Jahr 2000.