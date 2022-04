Auf diesem Campingplatz in Elbrinxen bei Lügde sind über mehr als zehn Jahre Kinder missbraucht worden. (dpa/Guido Kirchner)

Alle Fraktionen stimmten dafür. Es sieht unter anderem einheitliche Mindeststandards vor, die alle Jugendämter bei Kindeswohlgefährdungen zu beachten haben. In den nächsten drei Jahren sollen 224 Millionen Euro in die Umsetzung des Gesetzes investiert werden. Im Untersuchungsausschuss des Landtags zu dem jahrelangen, hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde waren teils erschreckende Kompetenz- und Kommunikationslücken in den Jugendämtern und angeschlossenen Betreuungsstellen offengelegt worden. Zahlreiche weitere Fälle waren von Münster und Bergisch Gladbach aus aufgedeckt worden.

