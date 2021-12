Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes (dpa/Picture allianace, Markus Scholz)

Viel zu oft stünden die Interessen der Erwachsenen im Vordergrund, führte Präsident Hilgers in der "Passauer Neuen Presse" aus. Hätte man eine deutlich höhere Impfquote bei den Erwachsenen, hätte man gar nicht so heftig über das forcierte Impfen von Kindern diskutieren müssen. Hilgers rät, dass sich Eltern und Kinder in der Frage einer Impfung eingehend vom Kinderarzt beraten lassen sollten. Derzeit würde er davon abraten, Kinder etwa in Massen-Aktionen an Schulen oder Kindertagesstätten, impfen zu lassen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte zuletzt eine eingeschränkte Empfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren abgegeben - etwa wenn diese Vorerkrankungen haben.

