Der Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, hat eine rasche Umsetzung des sogenannten Corona-"Aufholpaketes" für Kinder und Jugendliche gefordert.

Hilgers sagte im Deutschlandfunk, Bund, Länder und Gemeinden müssten sich mit den freien Trägern zusammensetzen und dafür sorgen, dass es schon im Sommer Angebote etwa in den Bereichen Sport und Kultur gebe. Dies sei besonders wichtig für benachteiligte Kinder und Jugendliche, die nicht mit ihren Familien in Urlaub fahren könnten. Hilgers betonte zudem, bis spätestens zum Ende der Sommerferien müssten alle Über-12-Jährigen geimpft sein, die dies wollten und bei denen eine Impfung möglich sei. Dann könne endlich wieder normaler Unterricht stattfinden.



Das Bundeskabinett hatte das Paket mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro vergangene Woche auf den Weg gebracht. Finanziert werden sollen vor allem Nachhilfe- und Förderprogrogramme, aber auch Musikunterricht oder die Teilnahme an Feriencamps.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.