Bundesentwicklungsminister Müller hat zum morgigen Internationalen Kindertag zum Kauf fairer Produkte aufgerufen.

Es sei nicht hinzunehmen, dass rund 70 Millionen Kinder in Entwicklungsländern unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssten - auch für Konsumgüter, die in Deutschland genutzt würden, sagte der CSU-Politiker. Über eine Milliarde Kinder könnten nicht zur Schule gehen und verlören so die einzige warme Mahlzeit am Tag, betonte Müller. Nahrungsmittelhilfen zum Überleben müssten dringend aufgestockt werden. Der Entwicklungsminister rief dazu auf, fair gehandelte Produkte zu kaufen, bei denen ein Verbot von Kinderarbeit sichergestellt sei.



Bundesjustizministerin Lambrecht sagte, der Weltkindertag solle daran erinnern, dass Kinder besondere Bedürfnisse hätten. Die SPD-Politikerin verwies auf ihren Entwurf, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Lambrecht kritisierte, dass die Union das Vorhaben blockiere.