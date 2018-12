Die Länder sollen in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro vom Bund bekommen, um mehr Erzieherinnen und Erzieher für Kindertagesstätten zu gewinnen.

Ministerin Giffey sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, mit dem Geld solle unter anderem die Ausbildung vergütet werden. Derzeit erhalten angehende Erzieher in den ersten Lehrjahren oft kein Geld. Die SPD-Politikerin Giffey sagte, für viele junge Menschen sei der Beruf deshalb nicht attraktiv genug.



Laut einer vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studie werden in Deutschland bis 2030 fast 200.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen.