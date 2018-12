Überlebende der "Kindertransporte" kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien erhalten von Deutschland eine Entschädigung.

Rund 10.000 jüdische Kinder flüchteten zwischen 1938 und 1939 ohne ihre Eltern vor den Nationalsozialisten nach Großbritannien. Deutschland zahlt jedem Überlebenden nun eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro. Auf die Einmalzahlung haben sich die Bundesregierung und die Conference On Jewish Material Claims Against Germany verständigt. Dieser Zusammenschluss jüdischer Organisationen vertritt Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus.